Вперше за останні 3 роки жодна українка не вийшла в 1/8 фіналу на Wimbledon
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Еліна Світоліна / Фото - Yahoo
Всі українські тенісистки вилетіли з одиночного розряду Wimbledon-2025 після третього раунду турніру.
В основній сітці зіграли 4 українки: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська і Юлія Стародубцева.
До третього кола змогли дійти Світоліна, яка програла Елізі Мертенс з Бельгії, та Ястремська, яка вчора поступилась іспанці Джессіці Боусас Манейро.
Востаннє жодна українка не проходила в 1/8 фіналу Wimbledon-2025 у 2022 році.
Нагадаємо, Людмила Кіченок пробилася до третього раунду парного розряду Wimbledon-2025
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