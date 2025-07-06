Володимир Кириченко

Учора, 5 липня, на трав'яних кортах Лондона (Велика Британія) завершилися матчі третього раунду Wimbledon-2025.

На другий тиждень турніру не змогли вийти 12 чемпіонів турнірів Великого шолома.

У першому колі боротьбу завершили Корі Гауфф, Петра Квітова, Вікторія Азаренко, Олена Остапенко та Данило Медведєв. У другому – Маркета Вондроушова та Софія Кенін. У третьому – Наомі Осака, Барбора Крейчикова, Медісон Кіз, Емма Радукану та Олена Рибакіна.

У другий тиждень змагань вийшли Новак Джокович, Карлос Алькарас, Яннік Сіннер, Марін Чиліч, Іга Швьонтек та Аріна Соболенко.

Чинним чемпіоном Wimbledon у чоловічому одиночному розряді є іспанський тенісист Карлос Алькарас. У жіночому одиночному розряді – чешка Крейчикова.

Нагадаємо, Джокович став третім гравцем в історії, який здобув 100 перемог на Wimbledon.