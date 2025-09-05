Денис Сєдашов

Президент США Дональд Трамп планує бути присутнім на фіналі чоловічого одиночного розряду US Open-2025, повідомляє The Athletic з посиланням на джерело в Білому домі.

Це буде перший візит Трампа на турнір за останні десять років. Востаннє він з’являвся на трибунах US Open у 2015 році, коли під час чвертьфіналу між Сереною та Вінус Вільямс.

У фіналі US Open-2025, що відбудеться у неділю, 7 вересня, зіграють переможці пар півфіналів: Новак Джокович — Карлос Алькарас та Яннік Сіннер — Фелікс Оже-Альясім.

