близько 3 годин тому
Сербський тенісист Новак Джокович (АТР, 7) 14-го разу у своїй кар'єрі вийшов у півфінал Відкритого чемпіонату США в одиночному розряді.
У 1/4 фіналу US Open-2025 серб переграв у чотирьох партіях американця Тейлора Фріца (АТР, 4) - 6:3, 7:5, 3:6, 6:4.
За даними Opta, цим Джокович повторив рекорд за кількістю виходів у півфінал US Open за кар'єру, що належав американцю Джиммі Коннорсу. Це вже 14-й півфінал для Новака на американському мейджорі.
Суперником Джоковича у півфіналі US Open-2025 стане друга ракетка світу іспанський тенісист Карлос Алькарас.
Нагадаємо, Алькарас вийшов у півфінал US Open, обігравши Легечку.
