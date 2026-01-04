Олег Гончар

Юлія Стародубцева упевнено пройшла кваліфікацію і приєдналася до Еліни Світоліної в основній сітці турніру WTA 250 в новозеландському Окленді.

Стародубцева розгромно перемогла австрійку Ліллі Таггер у фіналі кваліфікації з рахунком 6:1, 6:1. Для українки це перший вихід в основу WTA-турніру з кінця жовтня минулого року.

У першому колі Стародубцева зіграє з британкою Кеті Бултер. Світоліна, яка є сіяною, стартує матчем проти француженки Варвари Грачової.

У разі перемог у першому раунді Світоліна та Стародубцева зустрінуться між собою вже в 1/8 фіналу. Цей матч може відбутися вперше.

Нагадаємо, Світоліна на турнірі в Окленді зіграє з легендарною Вінус Вільямс.