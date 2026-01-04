Дві українки зіграють в основі турнірі в Окленді
Світоліна та Стародубцева можуть зустрітися вже в 1/8 фіналу
28 хвилин тому
Юлія Стародубцева / Фото: j48tennis.net
Юлія Стародубцева упевнено пройшла кваліфікацію і приєдналася до Еліни Світоліної в основній сітці турніру WTA 250 в новозеландському Окленді.
Стародубцева розгромно перемогла австрійку Ліллі Таггер у фіналі кваліфікації з рахунком 6:1, 6:1. Для українки це перший вихід в основу WTA-турніру з кінця жовтня минулого року.
У першому колі Стародубцева зіграє з британкою Кеті Бултер. Світоліна, яка є сіяною, стартує матчем проти француженки Варвари Грачової.
У разі перемог у першому раунді Світоліна та Стародубцева зустрінуться між собою вже в 1/8 фіналу. Цей матч може відбутися вперше.
Нагадаємо, Світоліна на турнірі в Окленді зіграє з легендарною Вінус Вільямс.