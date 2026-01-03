Стародубцева вийшла до фіналу кваліфікації турніру WTA в Окленді
Українка у двох сетах впоралася з француженкою Понше
41 хвилину тому
Фото: j48tennis.net
Юлія Стародубцева (WTA, 113) у півфіналі кваліфікації турніру серії WTA250 у новозеландському Окленді перемогла Джессіку Понше (WTA, 170) 6:3, 6:3.
За півтори години на корті українка реалізувала 5 брейк-поінтів з одинадцяти. Француженка зробила 6 ейсів, 2 брейки та дві «подвійні». Це була перша очна зустріч тенісисток.
Наступною суперницею українки стане переможниця зустрічі Лаура Пігоссі (WTA, 201) – Ліллі Таггер (WTA, 159).
Нагадаємо, що Стародубцева зіграє у кваліфікації Australian Open-2026.
