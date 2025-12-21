Олег Шумейко

Юлія Стародубцева оцінила свої виступи у сезоні-2025 та висловилася про підготовку до 2026 змагального року.

Про причини ранньої поїздки до Австралії під час міжсезоння

Перша причина, чому я так рано приїхала до Австралії, в тому, що я взагалі завжди проводжу тут підготовку перед новим сезоном, тому що мій хлопець і тренер живе в Австралії. Можна сказати, що це як мій дім і зараз я тут проживаю найбільше в році. Минулого року ми теж тут робили передсезонку і позаминулого – теж. Тому я і так планувала сюди приїхати десь у листопаді.

І так вийшло, що якраз в Австралії були турніри ITF (у Сіднеї та Плейфорді). Це була така мета, щоб я сама поїхала, без тренерів, сама вирішила свої проблеми на корті, щоб мені ніхто не допомагав. Тому що я почала, можливо, дуже часто звертатися по допомогу до тренерів під час своїх матчів.

Тому це була така можливість поїхати, пограти самій і навчитися чогось самій, і зрозуміти, як я раніше так грала. Тому що я не хочу думати, щоб мені хтось допомагав під час моїх матчів. Щоб я сама могла вирішити свої проблеми, як моя опонентка грає, що я можу зробити в цьому сеті, в наступному сеті. Це була така мета.

Але трохи після відпочинку це пішло не дуже добре, але як пішло, так пішло. Це була така мета. Але, я думаю, це мені допомогло. Коли ти будуєш свою гру, ні на кого не розраховуєш. Я сама вирішую, що я буду робити в наступному геймі, що я сама про це все думаю і сама все це роблю. Це було таке складне завдання для мене в листопаді. Але таких цілей, як виграти турнір... Так, можна було. Це допомогло б мені потрапити в основну сітку Australian Open, але це не була головна мета.

Про враження від свого першого сезону в статусі тенісистки топ-100

Це був класний досвід. Але, звичайно, було багато теж хвилювань... Навіть не те, щоб хвилювання, але ти думаєш уже, мовляв, о, я маю тут виграти і тут маю виграти, бо в мене такий рейтинг. Але, можливо, психологічно ти ще не готова до цього рівня щотижня. Для мене було щось нове, тому що всі вже грають дуже класно. Я знаю, що в мене є рівень, тому що я показувала його, але, можливо, немає тієї стабільності, яка є в дівчат, які вже були в топ-100 роками.

І тому я на себе трохи тиснула. Такого досвіду до цього в мене не було, я дуже хотіла вигравати. І, я думаю, через це в мене не вийшло, можливо, залишитися в топ-100 наприкінці сезону. Але я вважаю, що в мене був не такий уже й поганий рік. Думаю, я відіграла досить добре, з огляду на свої хвилювання й очікування, коли я думала, що я точно маю обігравати ту дівчину, якщо вона нижча за мене за рейтингом. Це такий додатковий тиск.

Також на початку року в мене була серія поразок. Це теж для мене було вперше. У мене ще й було багато травм і пошкоджень. І я якось намагалася пройти через мої травми, і далі грати й грати, тому що я хотіла захищати свої очки, я хотіла тільки йти далі й далі. І я перетиснула себе. Я дуже багато зіграла, я про себе не думала. 100%, що це мене теж якось, можливо, опустило психологічно, тому що я багато програла на старті сезону. Наступного року я б уже так не зробила. Тому, так, я думаю, наступного сезону в цих моментах буде краще, тому що я вже розумію, як цей рік пройшов у мене. Я сподіваюся, що буде краще. Мені здається, якщо я подорослішала, і я більш-менш розумію, як стримувати свої емоції, як бути емоційно стабільною весь рік.

