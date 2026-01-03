Олег Шумейко

Еліна Світоліна зіграє у парі з Вінус Вільямс на турнірі серії WTA250 у новозеландському Окленді.

Україно-американський тандем у першому колі змагань поміряється силами з Александрою Еалою (Філіппіни) та Івою Йович (США). Зустріч запланована на ніч з 5 на 6 січня та розпочнеться не раніше 00:00 за київським часом. Відзначимо, що Світоліна вперше зіграє офіційний матч у парі після Токіо-2020.

