Світоліна на турнірі в Окленді зіграє з легендарною Вільямс
У першому раунді Україно-американський тандем зустрінеться з Еалою та Йович
близько 2 годин тому
Фото: j48tennis.net
Еліна Світоліна зіграє у парі з Вінус Вільямс на турнірі серії WTA250 у новозеландському Окленді.
Україно-американський тандем у першому колі змагань поміряється силами з Александрою Еалою (Філіппіни) та Івою Йович (США). Зустріч запланована на ніч з 5 на 6 січня та розпочнеться не раніше 00:00 за київським часом. Відзначимо, що Світоліна вперше зіграє офіційний матч у парі після Токіо-2020.
Світоліна раніше розповіла, що у тенісі відіграє ключову роль.