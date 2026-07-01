Сергій Разумовський

Серена Вільямс завершила виступи на Wimdledon вже після першого кола. Легендарна американська тенісистка, яка вперше за чотири роки вийшла на корти лондонського турніру, не змогла подолати стартовий раунд змагань.

У матчі першого кола 44-річна Вільямс зустрічалася з австралійкою Маєю Джойнт. Поєдинок тривав три сети та завершився перемогою представниці Австралії з рахунком 6:3, 6:7(6), 6:3.

Серена невдало розпочала зустріч і поступилася в першій партії, однак у другому сеті зуміла нав’язати боротьбу та перевести гру на тайбрейк. Там американка проявила характер і зрівняла рахунок за сетами. Втім, у вирішальній партії Джойнт знову діяла стабільніше та довела матч до перемоги.

Для Вільямс цей Wimdledon став першим після тривалої паузи. Востаннє вона грала на турнірі ще чотири роки тому, а нинішній матч став її першим офіційним поєдинком в одиночному розряді від сезону-2022.

Семиразова чемпіонка Wimdledon поновила кар’єру у червні. Перед виступом в одиночній сітці вона також провела два матчі в парному розряді, поступово повертаючись до змагального ритму.

Раніше восьма ракетка світу Еліна Світоліна сенсаційно вилетіла з Wimdledon від іншої українки Дарії Снігур.