Дива не сталося. Серена Вільямс у 44-річному віці не подолала перше коло Wimbledon
Американка вперше виступила в Британії за чотири роки
22 хвилини томуПідписатися в
Серена Вільямс завершила виступи на Wimdledon вже після першого кола. Легендарна американська тенісистка, яка вперше за чотири роки вийшла на корти лондонського турніру, не змогла подолати стартовий раунд змагань.
У матчі першого кола 44-річна Вільямс зустрічалася з австралійкою Маєю Джойнт. Поєдинок тривав три сети та завершився перемогою представниці Австралії з рахунком 6:3, 6:7(6), 6:3.
Серена невдало розпочала зустріч і поступилася в першій партії, однак у другому сеті зуміла нав’язати боротьбу та перевести гру на тайбрейк. Там американка проявила характер і зрівняла рахунок за сетами. Втім, у вирішальній партії Джойнт знову діяла стабільніше та довела матч до перемоги.
Для Вільямс цей Wimdledon став першим після тривалої паузи. Востаннє вона грала на турнірі ще чотири роки тому, а нинішній матч став її першим офіційним поєдинком в одиночному розряді від сезону-2022.
Семиразова чемпіонка Wimdledon поновила кар’єру у червні. Перед виступом в одиночній сітці вона також провела два матчі в парному розряді, поступово повертаючись до змагального ритму.
Раніше восьма ракетка світу Еліна Світоліна сенсаційно вилетіла з Wimdledon від іншої українки Дарії Снігур.