Юлія Стародубцева завершила виступи на Відкритому чемпіонаті США 2026 року. У матчі третього кола українська тенісистка поступилася другій ракетці світу Єлєні Рибакіній із Казахстану – 6:7 (6), 3:6.

Поєдинок тривав у напруженій боротьбі, особливо в першій партії. Стародубцева не дозволила фаворитці легко заволодіти ініціативою та довела сет до тайбрейку. Однак у вирішальному відрізку сильнішою виявилася Рибакіна – казахстанська тенісистка виграла партію з рахунком 8:6.

У другому сеті Рибакіна змогла створити необхідну перевагу та впевненіше провести ключові розіграші. Стародубцева намагалася повернутися до боротьби, проте не змогла змінити перебіг зустрічі. У підсумку друга ракетка світу завершила партію на власну користь – 6:3.

Попри поразку, виступ Юлії Стародубцевої на US Open став найкращим у її кар’єрі. Українка вперше пробилася до третього кола американського турніру Grand Slam, що стало її особистим рекордом на цьому змаганні.

Водночас вихід до третього раунду є повторенням найкращого результату Стародубцевої на турнірах Grand Slam загалом. Раніше вона доходила до цієї стадії на Roland Garros у 2025 та 2026 роках.

Після вильоту Стародубцевої Україна зберігає одну представницю в жіночому одиночному розряді US Open. Марта Костюк продовжує боротьбу в Нью-Йорку та в 1/8 фіналу зустрінеться з Ліндою Носковою. Матч Костюк проти чемпіонки Wimbledon запланований на неділю, 6 вересня.

Нагадаємо, Стародубцева вибула з турніру і парному розряді.