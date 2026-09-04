Юлія Стародубцева (WTA 58) завершила виступи в парному розряді Відкритого чемпіонату США 2026 року одразу після першого матчу. Українська тенісистка разом із представницею Австралії Дар’єю Касаткіною поступилася в стартовому раунді турніру дуету Юдіс Чонг із Гонконгу та Ян Чжаосюань із Китаю.

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Поєдинок відбувся 4 вересня на корті №5 і розпочався третім запуском ігрового дня. Через пізній початок зустріч завершилася вже після опівночі.

Стародубцева та Касаткіна не змогли нав’язати суперницям свою гру в жодному із сетів. В обох партіях представниці Гонконгу та Китаю діяли стабільніше у вирішальних розіграшах, завдяки чому двічі здобули перемогу з однаковим рахунком 6:4.

У другому сеті українсько-австралійський дует мав можливість переломити перебіг матчу та перевести боротьбу на тайбрейк. Проте Стародубцева і Касаткіна не скористалися своїми шансами в кінцівці партії. Суперниці втримали перевагу й завершили зустріч у двох сетах.

Таким чином, для Юлії Стародубцевої виступ у парному розряді US Open 2026 завершився вже в першому колі. Водночас українка продовжує боротьбу в одиночній сітці.

У 1/16 фіналу Стародубцева зіграє проти другої ракетки світу Єлєни Рибакіної з Казахстану. Для виходу до наступного раунду українці доведеться подолати одну з головних фавориток турніру.