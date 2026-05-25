Сергій Разумовський

Даяна Ястремська (WTA 45) стала першою українською тенісисткою, яка завершила виступи на Roland Garros-2026.

У матчі першого кола українка поступилася 13-й ракетці світу та фіналістці Roland Garros-2024 Жасмін Паоліні. Поєдинок завершився перемогою італійки у двох сетах — 7:5, 6:3.

Для Ястремської це перший виліт у стартовому раунді Відкритого чемпіонату Франції за останні три сезони. У двох попередніх розіграшах турніру українська тенісистка доходила до третього кола.

У першому сеті Даяна невдало розпочала зустріч і поступалася з рахунком 1:3. Однак після цього українка зуміла перехопити ініціативу, виграла чотири гейми поспіль і за рахунку 5:4 отримала можливість подавати на партію.

Втім, Ястремська не змогла скористатися шансом закрити сет. Паоліні відігралася, повернула собі контроль над грою та взяла першу партію з рахунком 7:5.

У другому сеті італійка зробила брейк уже в другому геймі й надалі не дозволила Ястремській повернутися в боротьбу. Паоліні втримала здобуту перевагу та довела матч до перемоги — 6:3.

Таким чином, Ястремська втретє поспіль програла на старті турніру серії Грендслем. Раніше українка вибувала в першому колі US Open-2025 та Australian Open-2026.

Поразка від Паоліні перервала серію Даяни на Roland Garros, де у двох попередніх сезонах вона проходила щонайменше два раунди.

