Снігур обіграла Таусон на старті Roland Garros-2026
Українка здобула перемогу у трьох сетах
близько 15 годин тому
Українська тенісистка Дар'я Снігур (95 WTA) вийшла до другого кола Відкритого чемпіонату Франції 2026.
У поєдинку 1/64 фіналу українка у трьох сетах перемогла 20-ту ракетку світу Кларі Таусон із Данії. Матч тривав 2 години 1 хвилину.
Програвши перший сет, Снігур поступалася у другій партії з рахунком 3:5, проте виграла чотири гейми поспіль, після чого забрала й вирішальний сет.
Roland Garros-2026. 1/64 фіналу
Клара Таусон (Данія) — Дар'я Снігур (Україна) — 6:3, 5:7, 2:6
У наступному раунді Снігур зіграє проти американки Пейтон Стернс, яка посідає 92-ге місце в рейтингу WTA.
