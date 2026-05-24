Денис Сєдашов

Українська тенісистка Дар'я Снігур (95 WTA) вийшла до другого кола Відкритого чемпіонату Франції 2026.

У поєдинку 1/64 фіналу українка у трьох сетах перемогла 20-ту ракетку світу Кларі Таусон із Данії. Матч тривав 2 години 1 хвилину.

Програвши перший сет, Снігур поступалася у другій партії з рахунком 3:5, проте виграла чотири гейми поспіль, після чого забрала й вирішальний сет.

Roland Garros-2026. 1/64 фіналу

Клара Таусон (Данія) — Дар'я Снігур (Україна) — 6:3, 5:7, 2:6

У наступному раунді Снігур зіграє проти американки Пейтон Стернс, яка посідає 92-ге місце в рейтингу WTA.

