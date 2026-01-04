Джавакян програв на старті кваліфікації Challenger в Індії
Українець у двох сетах поступився представнику Франції
18 хвилин тому
Фото: btu.org.ua
Юрій Джавакян (ATP, 626) у півфіналі кваліфікації турніру серії Challenger в Індії поступився Алексісу Готьє (ATP, 760) 4:6, 4:6.
За півтори години на корті українець тричі подав навиліт, реалізував 1 брейк-поінти з трьох та 6 разів помилився при подачі. Француз зробив 3 ейси, 3 брейки та одну «подвійну». Це була перша офіційна зустріч тенісистів.
