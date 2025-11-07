Олег Гончар

Український тенісист Віталій Сачко (ATP 222) не зміг пробитися до фіналу турніру серії ATP 250 у французькому Меці. У півфіналі 28-річний українець поступився американцю Лернеру Тьєну (ATP 38) з рахунком 1:6, 4:6.

Матч тривав 58 хвилин. Сачко виконав два ейси, допустив одну подвійну помилку та не зумів реалізувати жодного з трьох брейк-пойнтів. Американець впевнено діяв на подачі й контролював гру з перших геймів. Для українця це була перша зустріч з Тьєном на професійному рівні.

Попри поразку, виступ у Меці став найуспішнішим у кар’єрі Сачка. Він пройшов у півфінал як «лакі-лузер» після поразки у фіналі кваліфікації, але потім здолав трьох суперників поспіль: французів Джованні Мпетші Перрікара (ATP 59) та Клемана Табюра (ATP 243), а також третього сіяного — казахстанця Олександра Бублика (ATP 13).

Віталій став першим українцем із 2017 року, хто дістався півфіналу турніру рівня ATP — востаннє це робив Олександр Долгополов.