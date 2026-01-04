Сачко зазнав поразки від сіяного у кваліфікації турніру ATP у Гонконгу
Українець у двох сетах поступився Кіпсону
17 хвилин тому
Фото: ФТУ
Перша ракетка України Віталій Сачко (ATP, 169) поступився у півфіналі кваліфікації турніру серії ATP250 у Гонконгу шостому сіяному Патріку Кіпсону (ATP, 118) 2:6, 3:6.
За півтори години на корті українець 8 разів подав навиліт, реалізував 1 брейк-поінт з восьми та тричі помилився при подачі. Американець зробив 12 ейсів, 4 брейки та дві «подвійні». Це була перша очна зустріч тенісистів.
Нагадаємо, що Сачко виступить у кваліфікації Australian Open-2026.
