Сергій Разумовський

Яннік Сіннер став другим фіналістом Wimbledon-2026 і продовжить захист титулу на трав’яному мейджорі в Лондоні.

У півфінальному матчі італійський тенісист упевнено розібрався з сербом Новаком Джоковичем, не віддавши легендарному супернику жодного сету. Поєдинок завершився перемогою Сіннера з однаковим рахунком у кожній партії — 6:4, 6:4, 6:4.

Сіннер провів матч дуже стабільно та не дозволив Джоковичу переламати хід зустрічі. Для Новака ця поразка означає зупинку за крок до фіналу, тоді як Сіннер вдруге поспіль зіграє у вирішальному матчі Wimbledon.

Для італійця це другий фінал поспіль на британському турнірі. Сіннер є чинним чемпіоном Wimbledon і тепер матиме можливість захистити свій титул. Водночас для нього це перший фінал турніру серії Grand Slam у сезоні-2026.

У вирішальному матчі Сіннер зустрінеться з другою ракеткою світу Александером Звєрєвим. Німецький тенісист також подолав півфінальну стадію у трьох сетах, обігравши представника Великої Британії Артура Фері — 7:6 (0), 6:2, 6:4.

Для Звєрєва майбутній фінал стане першим у кар’єрі на Wimbledon. При цьому німець продовжує потужний відрізок на турнірах Grand Slam: він вдруге поспіль дістався фінального матчу мейджора. Раніше у 2026 році Звєрєв став чемпіоном Roland Garros, а тепер побореться ще й за титул на траві.

Таким чином, у фіналі Wimbledon-2026 зіграють Яннік Сіннер та Александр Звєрєв. Для італійця це шанс вдруге поспіль виграти лондонський мейджор, а для німця — можливість здобути перший титул на Wimbledon і другий поспіль трофей Grand Slam у сезоні.

Напередодні визначилися фіналістки жіночого турніру Wimbledon-2026.