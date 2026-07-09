Визначилися фіналістки жіночого турніру Wimbledon-2026
Вирішальна гра відбудеться 11 липня
11 хвилин томуПідписатися в
На трав'яних кортах Лондона визначилися обидві фіналістк — Wimbledon-2026. За головний трофей змагань поборються дві представниці Чехії.
У фінальному поєдинку зустрінуться Кароліна Мухова та Лінда Носкова. В 1/2 фіналу Мухова здолала американку Корі Гауфф, а Носкова зупинила другу ракетку України Марту Костюк.
Нагадаємо, чинною переможницею Wimbledon є польська тенісистка Іга Швьонтек, яка цьогоріч склала свої повноваження.
15-річна Скляр вийшла до півфіналу юніорського Wimbledon-2026.
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