Олег Гончар

Колишня перша ракетка світу сербський тенісист Новак Джокович офіційно став резидентом Греції, отримавши «золоту візу». Про це повідомляє Greek City Times з посиланням на сербські джерела.

Джокович і його сім'я інвестували в нерухомість в південних передмістях Афін на суму понад 800 тисяч євро, що перевищує мінімальний поріг програми в 500 тисяч євро для регіону.

«Золота віза» дає право на ВНЖ в Афінах без обов'язку проживання, безвізовий доступ до Шенгену та податкові пільги, включаючи фіксований податок 100 тисяч євро на глобальний дохід. Для Афін сума інвестицій може сягати 1 млн євро.

Чутки про переїзд з'явилися влітку 2025-го. Джокович виграв 101-й титул на Hellenic Championship в Афінах, заявивши: «Афіни в моєму серці». Раніше серб мав «золоту візу» в ОАЕ.

Це не перший переїзд: після 15 років у Монако та 5 у Марбельї Джокович обрав Грецію за якість життя, освіту та культурні зв'язки з Сербією.

В рідній Сербії Джокович не захотів жити через конфлікт з владою країни.

Нагадаємо, Джокович став найвіковішим переможцем турніру ATP, обійшовши Монфіса та Федерера.