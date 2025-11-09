Джокович став найвіковішим переможцем турніру ATP, обійшовши Монфіса та Федерера
Легендарний серб знову переписав історію тенісу
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Сербський тенісист Новак Джокович (5 АТР) став найстаршим переможцем турніру в історії ATP. П’ята ракетка світу здобула титул у віці 38 років і 5 місяців, перевершивши попереднє досягнення французького тенісиста Гаеля Монфіса.
Сербський ветеран виграв турнір в Афінах, здолавши у фіналі італійця Лоренцо Музетті з рахунком 4:6, 6:3, 7:5.
У рейтингу найстарших чемпіонів Джокович випередив Гаеля Монфіса (38 років і 4 місяці, Окленд-2025) та Роджера Федерера (38 років і 2 місяці, Базель-2019).
Джокович знявся з Підсумкового турніру ATP через травму.
