Колишній перший номер світового тенісу серб Новак Джокович на YouTube-каналі британського журналіста Пірса Моргана поділився, яким би хотів залишитися в пам’яті людей.

Один із тих, хто найбільше допоміг мені в розвитку психологічної стійкості — доктор Джим Лоер, один із найвідоміших спортивних психологів, який працював із багатьма чемпіонами та лідерами рейтингу, як серед чоловіків, так і серед жінок. Якось він поставив мені запитання: “Що б ти хотів, щоб було написано на твоїй могильній плиті?” Ці слова змусили мене замислитися: яким мене мають запам’ятати?

Людиною, яка торкалася сердець інших. Мені навіть хочеться плакати, бо, здається, я зрозумів, що саме хочу бачити на своїй могильній плиті. Дякую тобі за це — ти допоміг мені усвідомити щось дуже важливе.