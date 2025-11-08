Денис Сєдашов

Сербський тенісист Новак Джокович (5 АТР) знявся з Підсумкового турніру ATP-2025. Про це повідомила пресслужба ATP у соціальних мережах. Офіційною причиною став біль у лікті.

Нагадаємо, що раніше Джокович здобув титул на турнірі ATP-250 в Афінах, перемігши у фіналі італійця Лоренцо Музетті. Тепер саме Музетті замінить серба на Підсумковому турнірі — він потрапить до групи з Карлосом Алькарасом, Тейлором Фріцом та Алексом де Мінором.

Турнір відбудеться з 9 по 16 листопада в Турині (Італія).

