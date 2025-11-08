Джокович знявся з Підсумкового турніру ATP через травму
Серба на турнірі замінить Лоренцо Музетті
26 хвилин тому
Фото: Getty Images
Сербський тенісист Новак Джокович (5 АТР) знявся з Підсумкового турніру ATP-2025. Про це повідомила пресслужба ATP у соціальних мережах. Офіційною причиною став біль у лікті.
Нагадаємо, що раніше Джокович здобув титул на турнірі ATP-250 в Афінах, перемігши у фіналі італійця Лоренцо Музетті. Тепер саме Музетті замінить серба на Підсумковому турнірі — він потрапить до групи з Карлосом Алькарасом, Тейлором Фріцом та Алексом де Мінором.
Турнір відбудеться з 9 по 16 листопада в Турині (Італія).
«Ці двоє грають на голову краще за інших». Джокович прокоментував виступи Сіннера та Алькараса.