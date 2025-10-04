Олег Шумейко

Новак Джокович (ATP, 5) у другому колі турніру серії Masters у Шанхаї обіграв Маріна Чилича (ATP, 94) 7:6 (2), 6:4.

За 2 години на корті серб 10 разів подав навиліт, реалізував єдиний брейк-поінт та двічі помилився при подачі. Хорват зробив 6 ейсів. Відзначимо, що це був найстарший матч в історії Masters – сумарний вік гравців склав 77 років і 139 днів.

