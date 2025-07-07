Денис Сєдашов

Сербський тенісист Новак Джокович (6 ATP) прокоментував на корті свою перемогу в четвертому колі Wimbledon-2025, яка дозволила йому вийти до чвертьфіналу.

38-річний серб у чотирьох сетах здолав австралійця Алекса де Мінаура (11 ATP) з рахунком 1:6, 6:4, 6:4, 6:4.

Я більше хвилювався перед грою, і це відобразилося на моїй грі в першому сеті. Було дуже багато напружених моментів, матч вийшов непростим. Часом я думав, як було б добре мати таку саму подачу з виходом до сітки, як у джентльмена, що сидить он там (показав на Роджера Федерера). Це могло б допомогти. Але насправді мені нема на що скаржитися. Новак Джокович

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