Олег Гончар

Сербський тенісист Новак Джокович (ATP 4) прокоментував перемогу над другою ракеткою світу Янніком Сіннером у півфіналі Australian Open, який став одним із найнапруженіших матчів турніру, передає The Tennis Letter.

Поєдинок тривав майже чотири години та завершився вже глибокої ночі в Мельбурні. Джокович зізнався, що емоції після матчу були настільки сильними, що йому важко підібрати слова. Він порівняв цю гру з легендарним фіналом Australian Open 2012 року проти Рафаеля Надаля, який тривав майже шість годин, наголосивши на надзвичайному рівні інтенсивності та якості тенісу.

Серб зазначив, що прекрасно усвідомлював: лише максимальна концентрація та готовність змінювати власну гру дають шанс проти Сіннера. За словами Джоковича, італієць виграв у нього п’ять останніх очних матчів і фактично знайшов ключ до його тенісу, тож цього разу довелося «міняти замок».

Водночас Джокович підкреслив велику повагу до суперника, назвавши Сіннера неймовірним гравцем, який змушує діяти на межі можливостей. Для італійця ця поразка стала першою на Australian Open після серії з 19 поспіль перемог, а також перервала його семиматчеву переможну серію в особистих зустрічах із сербом.