Олег Шумейко

Друга ракетка світового рейтингу Яннік Сіннер поступився у півфіналі Australian Open Новаку Джоковичу (ATP, 4) 6:3, 3:6, 6:4, 4:6, 4:6.

За 4 з чвертю години на корті італієць 26 разів подав навиліт, реалізував 2 брейк-поінти з вісімнадцяти та двічі помилився при подачі. Серб зробив 12 ейсів, 3 брейки та 3 «подвійні». Це була одинадцята зустріч тенісистів – Ноле переміг уп’яте.

Відзначимо, що вперше з AO-2025 титул Великого шолому будуть розігрувати не Сіннер з Карлосом Алькарасом. У минулому році італієць у фіналі турніру переміг Алєксандера Звєрєва.

Нагадаємо, що у фіналі Australian Open Джокович зіграє з Алькарасом.