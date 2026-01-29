Олег Гончар

Під час півфінального матчу Australian Open між Аріною Соболенко та Еліною Світоліною стався спірний епізод, пов’язаний із вигуком білоруської тенісистки.

За рахунку 2:1 у геймі на подачі Світоліної Соболенко виконала удар і, вважаючи, що м’яч летить в аут, вигукнула «ай-ай-а». Втім, м’яч влучив у корт, після чого суддя на вишці зупинила розіграш і присудила очко українській тенісистці, визнавши вигук перешкодою для гри.

Соболенко намагалася оскаржити рішення, однак після перегляду відеоповтору арбітр зазначила, що це був не звичайний звук, а втручання в розіграш. Тому рішення залишили в силі.

Попри цей епізод, у тому ж геймі Соболенко зуміла реалізувати брейк.