Джокович вийшов у чвертьфінал Wimbledon
Ноле у чотирьох партіях обіграв де Мінора
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Новак Джокович (ATP, 6) у четвертому колі Wimbledon обіграв Алекса де Мінора (ATP, 11) 1:6, 6:4, 6:4, 6:4.
За 3 години 20 хвилин на корті серб 6 разів подав навиліт, реалізував 6 брейк-поінтів з тринадцяти та 5 разів помилився при подачі. Австралієць зробив 1 ейс, 6 брейків та 4 «подвійні». Це була четверта зустріч тенісистів – Ноле переміг втретє.
Раніше Карлос Алькарас пробився до 1/4 фіналу трав’яного Шолому.
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