Легенда тенісу Новак Джокович не став підбирати слів після поразки від Янніка Сіннера на виставковому турнірі у Саудівській Аравії. Ноле цитує btu.org.ua:

Прошу вибачення за цей вислів, але це ніколи не буває приємно, коли хтось так надирає тобі зад на корті.

Вибачте, що матч вийшов недовгим – це його вина, не моя! Я намагався трохи налякати його в останньому геймі, за рахунку 0:15, але не вийшло. Якщо чесно, це було схоже на швидкісний поїзд: він бив по м'ячу з усіх боків, а я просто намагався зачепитися. Але він був занадто хороший. Браво йому й удачі у фіналі.

Чесно кажучи, те, що я, як і раніше, можу грати на високому рівні, входити в топ-10, топ-5 – це просто приголомшливо. Це дійсно гарне почуття. Я намагаюся з усіх сил. Моє тіло вже не ідеальне, але я вдячний за все, що Господь дав мені в житті.

Це була неймовірна подорож, дивовижна кар'єра, і мені є що святкувати. Але якщо раптом хтось готовий обмінятися зі мною молодшим тілом - я б не відмовився. Лише на рік, щоб спробувати знову обігравати цих хлопців.

Але жарти в сторону – у мене, як і раніше, є мотивація. Звичайно, я розумію, що зараз стає дедалі складніше вигравати у таких хлопців, як Яннік і Карлос. Але я продовжу кидати їм виклик, і подивимося, що буде далі.