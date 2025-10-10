Жива легенда тенісу Новак Джокович висловився про вихід до півфіналу турніру серії Masters у Шанхаї. Слова Ноле наводить btu.org.ua:

Що ви думаєте зараз про чемпіонський титул – залишилося всього два кроки до нього?

Може, з боку це виглядає легко, але запевняю вас – легко не було. На цьому рівні взагалі не буває простих перемог. Зізу Бергс показав чудовий теніс на цьому турнірі. Було б нешанобливо по відношенню до нього говорити, що матч вийшов легким. Перемога у двох сетах далася нелегко.

З ногою все гаразд. Звичайно, в кожному матчі тіло реагує по-різному, завжди щось турбує. Є й інші проблеми, над якими я працюю день за днем. Сподіваюся, по ходу турніру все буде тільки краще.

Тепер у мене є день відпочинку перед півфіналом – це здорово. Повернуся на корт з правильним налаштуванням і, звичайно, з наміром перемогти.