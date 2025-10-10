Джокович: «В кожному матчі тіло реагує по-різному, завжди щось турбує»
Новак сподівається, що йому вдасться відновитися перед півфінальним матчем Masters у Шанхаї
близько 1 години тому
Жива легенда тенісу Новак Джокович висловився про вихід до півфіналу турніру серії Masters у Шанхаї. Слова Ноле наводить btu.org.ua:
Що ви думаєте зараз про чемпіонський титул – залишилося всього два кроки до нього?
Може, з боку це виглядає легко, але запевняю вас – легко не було. На цьому рівні взагалі не буває простих перемог. Зізу Бергс показав чудовий теніс на цьому турнірі. Було б нешанобливо по відношенню до нього говорити, що матч вийшов легким. Перемога у двох сетах далася нелегко.
З ногою все гаразд. Звичайно, в кожному матчі тіло реагує по-різному, завжди щось турбує. Є й інші проблеми, над якими я працюю день за днем. Сподіваюся, по ходу турніру все буде тільки краще.
Тепер у мене є день відпочинку перед півфіналом – це здорово. Повернуся на корт з правильним налаштуванням і, звичайно, з наміром перемогти.
Нагадаємо, що за путівку до фіналу змагань Ноле зіграє з сенсаційним монегаском Валентеном Вашеро.
