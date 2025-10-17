Олег Шумейко

На виставковому турнірі Шолом шести королів відбулися матчі півфінальної стадії.

Яннік Сіннер (ATP, 2) за годину переграв Новака Джоковича (ATP, 5), а Карлос Алькарас (ATP, 1) здобув перемогу над Тейлором Фрітцем (ATP, 4).

Сіннер та Алькарас вдруге поспіль зіграють у фіналі виставкових змагань. У 2024 році італієць переміг іспанця та забрав 6 мільйонів доларів призових.

Нагадаємо, що Надія Кіченок у чвертьфіналі завершила виступ на змаганнях в Осаці.