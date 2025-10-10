Олег Шумейко

П’ята ракетка світового рейтингу Новак Джокович у чвертьфіналу турніру серії Masters у Шанхаї переграв Зізу Бергса (ATP, 44) 6:3, 7:5.

За майже дві години на корті серб 6 разів подав навиліт, реалізував 3 брейк-поінти з дев’яти та 1 раз помилився при подачі. Бельгієць зробив 7 ейсів, 1 брейк та 4 «подвійні». Це була перша очна зустріч тенісистів.

Відзначимо, що це 80-й вихід Джоковича до півфіналу змагань та десятий саме у Шанхаї. Також Новак оновив власний рекорд як найстарший учасник півфіналів турнірів серії Masters (38 років 135 днів).

У півфіналі змагань Ноле зустрінеться з сенсаційним монегаском Валентеном Вашеро.