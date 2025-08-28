Джокович розкритикував запах марихуани на кортах US Open
Сербський тенісист заявив, що відчуває його «на тренуваннях і матчах»
28 хвилин тому
Новак Джокович
24-разовий чемпіон турнірів Великого шлему Новак Джокович (ATP 7) висловив невдоволення запахом марихуани, який відчувається на кортах US Open-2025 у Нью-Йорку, передає сербський журналіст Саша Озмо в X.
«Запах марихуани дуже помітний, сильніший, ніж будь-де. Когось це дратує більше, когось менше. Я не фанат цього зловоння. Але тут це дозволено, тож доводиться миритися. Його відчуваєш скрізь: від тренувань до матчів».
Джокович, який у другому колі переміг Захарі Свайду, зіграє в третьому раунді проти переможця пари Кемерон Норрі – Франсіско Комесанья.
Нагадаємо, що із українців у друге коло турніру пройшла лише Марта Костюк.