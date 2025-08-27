Олег Гончар

Сьома ракетка світу, серб Новак Джокович (ATP 7) здобув свою 191-шу перемогу на хардових кортах турнірів Великого шлема в одиночному розряді, зрівнявшись із легендарним швейцарцем Роджером Федерером за цим показником у Відкриту еру.

У другому колі US Open-2025 Джокович переміг американця Захарі Свайду (ATP 95) із рахунком 6:7 (5:7), 6:3, 6:3, 6:1. Матч тривав 2 години 47 хвилин. У третьому колі серб зустрінеться з переможцем пари Кемерон Норрі (Велика Британія) – Франсіско Комесанья (Аргентина).

За кількістю перемог на харді мейджорів за Джоковичем і Федерером слідують Рафаель Надаль (144), Андре Агассі (127) і Піт Сампрас (116).

Як повідомлялося, Марта Костюк єдиною з українок вийшла у друге коло US Open.