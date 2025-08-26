Олег Шумейко

Друга ракетка України Марта Костюк (WTA, 28) у першому колі турніру серії US Open переграла Кеті Бултер (WTA, 48) 6:4, 6:4.

За півтори години на корті українка 9 разів подала навиліт, реалізувала 4 брейк-поінти з дев’яти та 5 разів помилилася при подачі. Британка зробила 2 брейки та 8 «подвійних». Це була друга зустріч тенісисток – Костюк взяла реванш за поразку у 2024 році.

Суперницею Марти у другому раунді стане представниця Туреччини Зейнеп Сонмез (WTA, 81).

Відзначимо, що Костюк залишилася єдиною представницею України в одиночному розряді американського Шолому – Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева вилетіли у першому колі.