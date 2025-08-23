«Це найкраще, що є у тенісі». Джокович про дуель Сіннера й Алькараса
Лідер світового тенісу минулих років підкреслив, що тенісисти вже змінили уявлення про сучасну гру
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Сербський тенісист Новак Джокович (7 АТР) прокоментував суперництво лідера світового рейтингу італійця Янніка Сіннера та другої ракетки світу іспанця Карлоса Алькараса.
Він назвав їхнє протистояння «дивовижним» та відзначив значні досягнення обох тенісистів за останні два роки.
Люди люблять бачити суперництва, і, без сумніву, протистояння Сіннера та Алькараса — найкраще, що зараз є у тенісі. Ймовірно, воно триватиме ще певний час, а згодом з’являться й інші молоді гравці, готові кинути їм виклик. Сподіваюся, хтось зможе приєднатися до цієї боротьбі.
