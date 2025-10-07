Денис Сєдашов

Сербський тенісист Новак Джокович став найстаршим чвертьфіналістом в історії турнірів серії Masters.

38-річний спортсмен досяг цього показника у віці 38 років і 133 днів, побивши рекорд швейцарця Роджера Федерера (38 років і 60 днів).

Джокович пробився до 1/4 фіналу турніру категорії Masters у Шанхаї, здолавши в 1/8 фіналу іспанця Хауме Мунара з рахунком 6:3, 5:7, 6:2.

У наступному раунді серб зустрінеться з бельгійцем Зізу Бергсом.

