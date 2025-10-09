Олег Шумейко

Кваліфаєр Валентен Вашеро (ATP, 204) у чвертьфіналі турніру серії Masters у Шанхаї обіграв Хольгера Руне (ATP, 11) 2:6, 7:6 (4), 6:4.

За 3 години на корті монегаск 7 разів подав навиліт, реалізував 2 брейк-поінти з чотирьох та 1 раз помилився при подачі. Данець зробив 12 ейсів, 3 брейки та 4 «подвійні». Це була перша очна зустріч тенісистів.

Відзначимо, що Вашеро став найнизькорейтинговішим півфіналістом Masters у 21 столітті – у 1999 році на змаганнях даної категорії в Індіан-Веллсі до півфіналу дістався Кріс Вудрафф (ATP, 550). Наступним суперником Вашеро стане Новак Джокович (ATP, 5).

