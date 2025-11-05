Легендарний тенісист Новак Джокович висловився про переїзд до Греції. Слова Ноле наводить btu.org.ua:

Я вже відчуваю себе трохи греком. Це місце для мене як дім. Минуло кілька місяців з того часу, як я переїхав сюди з родиною, і це була прекрасна подорож, адже я завжди любив цю країну.

Думаю, всі серби люблять Грецію – це точно. Нам подобається все, що пов'язано з її культурою і традиціями, і всі ті зв'язки, які об'єднують наші народи. Я завжди буду вдячний людям за їх гостинність. Вони відомі як народ, який завжди відкритий світу і зустрічає всіх з розпростертими обіймами.

Крім моїх спортивних досягнень і визнання, я відчуваю, що мене тут прийняли по-людськи, з добротою і щирістю, і це зворушує мене до глибини душі. Тепер я тримаю Афіни в своєму серці.