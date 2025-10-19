Джокович кваліфікувався на Підсумковий турнір ATP – Новак повторив рекорд Федерера
Зірковий серб продовжує встановлювати нові досягнення
близько 1 години тому
Новак Джокович / Фото - АТР
Легендарний сербський тенісист Новак Джокович (№5 ATP) став третім учасником Підсумкового турніру ATP-2025. Про це повідомляє прес-служба АТР.
Новак приєднався до Карлоса Алькараса (ATP №1) та Янніка Сіннера (ATP №2)
Новак зіграє на турнірі у 18-й раз – він повторив рекорд за цим показником, що належить швейцарцю Роджеру Федереру.
Підсумковий турнір АТР пройде з 9 по 16 листопада у Турині (Італія).
