Легендарний сербський тенісист Новак Джокович (№5 ATP) поділився думкою щодо того, як вболівальники ставилися до нього у порівнянні зі швейцарцем Роджером Федерером та іспанцем Рафаелем Надалем.

Цитує Новака 20minuten.ch.

«Мене ніколи не любили так, як Федерера і Надаля, тому що я не повинен був там бути. Я був маленьким хлопцем, третім хлопцем, який прийшов і сказав: «Я стану номером один». Багатьом це не подобалося.

Я продовжував грати і все одно відчував себе небажаною дитиною, п'ятим колесом. Запитував себе, чому так? Мені було боляче. Потім подумав, що фанати приймуть мене, якщо я почну діяти по-іншому. Однак і цього не сталося. Звичайно, я людина з багатьма недоліками. Проте завжди намагався жити з відкритим серцем і добрими намірами і в кінцевому рахунку бути самим собою.

Я завжди поважав і Рафаеля, і Федерера, ніколи не говорив про них жодного поганого слова і ніколи не скажу. Я рівнявся на них і продовжую рівнятися. Але з Надалем я завжди ладнав краще».