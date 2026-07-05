Сергій Разумовський

Новак Джокович (8 ATP) продовжує впевнено крокувати сіткою Wimbledon-2026 та вийшов до чвертьфіналу турніру. У матчі четвертого кола іменитий сербський тенісист у чотирьох сетах переграв романа сафіулліна (132 ATP), що виступав як нейтральний спортсмен.

Поєдинок тривав 3 години 25 хвилин і вийшов досить напруженим, особливо в першій партії, де Джоковичу довелося добряче попрацювати, щоб схилити шальки терезів на свій бік. Стартовий сет завершився на тайбрейку — 7:6 (8:6), після чого серб додав у другій партії й повів у матчі 2:0 за сетами. Сафіуллін не здався без бою та зумів взяти третій сет 6:3, однак у четвертому Джокович знову повернув собі ініціативу і закрив гру з рахунком 6:3.

Ця перемога стала для Новака вже четвертою у чотирьох очних матчах проти сафіулліна. Серб залишається для нього вкрай незручним суперником, адже ще жодного разу не дозволив росіянину здобути бодай одну перемогу в їхньому протистоянні.

Окремо варто відзначити історичне досягнення Джоковича на Wimbledon. Цей успіх став для нього 106-м у кар'єрі на британському мейджорі, що дозволило йому побити рекорд легендарного Роджера Федерера, який мав 105 перемог на турнірі. Таким чином, Новак одноосібно очолив ще один престижний статистичний показник у своїй неймовірній колекції рекордів.

Загалом на турнірах серії Grand Slam кількість перемог Джоковича вже виглядає вражаюче: Australian Open — 104, Roland Garros — 103, Wimbledon — 106, US Open — 95. Ці цифри лише підкреслюють стабільність і довговічність кар’єри одного з найвидатніших тенісистів в історії.

На шляху до чвертьфіналу на Wimbledon-2026 серб також обіграв У Ібіна, Стефаноса Циципаса та Артура Ріндеркнеша. У наступному раунді його чекає ще серйозніше випробування — або Фелікс Оже-Альясім, або Алехандро Давидович-Фокіна, залежно від результату їхнього матчу.

Для Джоковича майбутній чвертьфінал стане 66-м у кар’єрі на турнірах Grand Slam і 17-м саме на Wimbledon. Вражає й загальна ефективність серба на мейджорах: він виходив до 1/4 фіналу у 79,5% своїх виступів в основній сітці одиночного розряду, а це 66 разів у 83 спробах. Такий показник є найкращим серед усіх тенісистів у Відкритій ері.

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