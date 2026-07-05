Сергій Разумовський

Наомі Осака (14 WTA) створила одну з головних сенсацій Wimbledon, вибивши з турніру першу ракетку світу аріну Сабаленка.

Японська тенісистка дуже впевнено провела стартовий сет і змогла повністю нав’язати свій темп фаворитці зустрічі. Осака виграла першу партію з переконливим рахунком 6:2, а згодом не знітилася і в другому сеті, де боротьба була значно напруженішою.

У вирішальний момент матчу японка проявила холоднокровність і дотисла сабаленка на тайбрейку. Там Осака віддала суперниці лише два очки, закривши сет із рахунком 7:6 та оформивши гучну перемогу над чинною лідеркою світового рейтингу.

Для Осаки цей результат став особливо знаковим: вихід до чвертьфіналу Wimbledon є найкращим досягненням у її кар’єрі на цьому турнірі. Раніше вона жодного разу не проходила далі стадії 1/8 фіналу.

У наступному раунді Наомі Осака зустрінеться з чешкою Кароліною Муховою, яка посідає 10-те місце серед сіяних. Саме ця дуель визначить, чи зможе японка продовжити свій історичний шлях на Wimbledon.

Раніше з Wimbledon вилетіла чергова українка.