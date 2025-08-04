Цинциннаті-2025 без Джоковича. Стало відомо, хто зіграє замість серба
Також зі списку учасників знялися Себастьян Корда та Ласло Дьєр
близько 2 годин тому
Сербський тенісист Новак Джокович не зіграє на турнірі серії ATP Masters 1000 у Цинциннаті, який стартує 7 серпня. Разом із ним зі списку учасників знялися також Себастьян Корда та Ласло Дьєр.
Вакантні місця у сітці турніру зайняли Йошіхіто Нісіока, Алехандро Табіло, Юго Гастон та Маккензі Макдональд. Окрім того, стало доступним місце для special exempt — воно призначене для гравця, який не мав прямої перепустки до основної сітки, але показав успішний результат на турнірі попереднього тижня.
Новак Джокович тричі вигравав Мастерс у Цинциннаті — в 2018, 2020 та 2023 роках. Минулого сезону серб також пропускав частину літніх хардових турнірів у Північній Америці.