Федерер — про поразку від дель Потро: «Цей матч я не повинен був програвати»
Швейцарець зазначив, що дель Потро перервав його переможну серію на US Open
близько 18 годин тому
Фото: Getty Images
Колишня перша ракетка світу Роджер Федерер згадав фінал US Open 2009 року і пояснив, чому хотів би його переграти.
Швейцарський тенісист програв у вирішальному матчі аргентинцю Хуан-Мартіну дель Потро, і, за його словами, результат міг бути іншим. Слова наводить Tages Anzeiger.
Я повинен був виграти цей фінал. Того дня на розминці в мене боліла спина, і я упустив занадто багато шансів. Це один з тих матчів, які я не повинен був програвати. До того ж він перервав мою переможну серію на US Open.
