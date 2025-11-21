Олег Шумейко

Легенда тенісу Роджер Федерер 2026 року буде введений до Міжнародної зали тенісної слави.

Roger Federer is set to be inducted into the International Tennis Hall of Fame in 2026 in the Player Category.



Legendary sportscaster Mary Carillo will also be honored in the Contributor Category.



Save the date for August 27–29 in Newport ➡️ https://t.co/GN51Smvl0F — International Tennis Hall of Fame (@TennisHalloFame) November 19, 2025

Швейцарець був включений з першої спроби, оскільки для потрапляння до списку номінантів має пройти не менше 5 років з проведення останнього матчу. Фінальним у кар’єрі Роджера турніром став Wimbledon-2021, до Федерер дістався до чвертьфіналу.

Відзначимо, що офіційна церемонія введення швейцарця до Міжнародної зали тенісної слави відбудеться 27-29 серпня 2026 року в американському Ньюпорті.

