Федерер включений до Міжнародної зали тенісної слави
Офіційна церемонія введення легендарного Роджера відбудеться у 2026 році
близько 4 годин тому
Фото: ATP
Легенда тенісу Роджер Федерер 2026 року буде введений до Міжнародної зали тенісної слави.
Швейцарець був включений з першої спроби, оскільки для потрапляння до списку номінантів має пройти не менше 5 років з проведення останнього матчу. Фінальним у кар’єрі Роджера турніром став Wimbledon-2021, до Федерер дістався до чвертьфіналу.
Відзначимо, що офіційна церемонія введення швейцарця до Міжнародної зали тенісної слави відбудеться 27-29 серпня 2026 року в американському Ньюпорті.
