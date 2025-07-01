Володимир Кириченко

Французький тенісист Джованні Мпетші Перрікар (№36 ATP) у матчі першого раунду Wimbledon-2025 оновив рекорд турніру за швидкістю подачі.

21-річний француз у матчі з американцем Тейлором Фріцом (№5 ATP) виконав подачу зі швидкістю 153 милі на годину (246 км/год) – це найшвидша подача в історії Wimbledon.

Попередній рекорд був встановлений у 2010 році американцем Тейлором Дентом, який у 2010 році виконав подачу на швидкості 148 миль на годину (238 км/год).

Зазначимо, що матч між тенісистами розпочався 30 червня, однак його було призупинено після четвертого сету через наближення комендантської години. На момент зупинки зустрічі рахунок за сетами – 2:2.

Перрікар виграв перші 2 сети у матчі, а потім втратив перевагу – 7:6 (8:6), 7:6 (10:8), 4:6, 6:7 (6:8).

Матч продовжиться сьогодні, 1 липня.

Зазначимо, що на тайбрейку четвертого сету Тейлор поступався Джованні з рахунком 1:5, але виграв 7 з 8 розіграшів і перевів гру у п’ятий сет.

Після 4 сетів середня швидкість першої подачі Перрікара становить 137 миль/год (221 км/год), він виконав 33 ейси у матчі.

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