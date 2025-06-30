Wimbledon-2025 встановив рекорд найспекотнішого старту в історії турніру
Температура повітря сягнула рекордних 32,3 градуси Цельсія
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Перший день Wimbledon-2025 став найспекотнішим стартом в історії трав’яного турніру Grand Slam, повідомляє Tennis Channel.
30 червня 2025 року температура повітря досягла рекордних 32,3 градуси Цельсія. Попередній рекорд першого ігрового дня Wimbledon встановили в 2001 році — тоді стовпчик термометра піднявся до 29,3 градуса.
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