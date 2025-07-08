Тейлор Фрітц (ATP, 5) у чвертьфіналі Wimbledon-2025 обіграв карена хачанова (ATP, 20) 6:3, 6:4, 1:6, 7:6 (4).

За 2 з половиною години на корті американець 16 разів подав навиліт, реалізував3 брейк-поінти з восьми та двічі помилився при подачі. росіянин зробив 6 ейсів, 3 «подвійні» та 3 брейки. Це була третя зустріч тенісистів – Фрітц переміг вперше.

Наступний суперник Тейлора визначиться у протистоянні Карлоса Алькараса та Кемерона Норрі.

Нагадаємо, що на трав’яному Шоломі більше не залишилося українок – Людмила Кіченок не змогла вийти до чвертьфіналу Wimbledon.