Завершилися фінали кваліфікацій турніру WTA 500 у Нінбо, де була представлена українська тенісистка Юлія Стародубцева (WTA 131).

У фіналі Стародубцева перемогла представницю Німеччини Тамару Корпач (WTA 143) з рахунком 6:1, 6:3.

Матч тривав 93 хвилини, за які Стародубцева не подавала ейсів, тоді як у суперниці був один. При цьому, Юлія допустила одну подвійну помилку проти двох у німкені.

Також Стародубцева використала сім із восьми брейк-пойнтів проти трьох из семи у Корпач.

В очних зустрічах з Корпач Стародубцева має три перемоги в трьох матчах.

